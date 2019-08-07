Kabir azabı

Aydın'da CHP'li Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçilere önce istifa etmeleri için mobbing uyguladı. Ardından birçoğunu mezarlıklara sürdü. Buna rağmen direnen işçiler, işine tazminatsız son verilmesini' öngören "SGK 22 kodu" öne sürülerek kapı önüne konuldu. İşçiler, "Günlerce bizi mezarlıkta çalıştırdılar. Sonra da kovdular" diye isyan etti. Hak-İş Aydın İl Başkanı Koray Güneş, tepki gösterdi.
- Yaşam
- 07.08.2019
- Gazete
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