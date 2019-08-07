En baba mutluluk

Bursa'da yaşayan Sargın ailesinin kızları Zeynep (6), Türkiye'de sadece yedi kişide görülen beyincik erimesi hastalığına yakalandı. Yaşaması, her ay değeri 150 bin lira olan ilaca bağlıydı. Ancak ailenin maddi durumu yıllık maliyeti 4 milyon lirayı bulan ilaçları karşılayamadı. Bursa'ya gittiğinde Zeynep'in sıkıntısını dinleyen ve küçü kızı seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilaçların temini için talimat verince aile büyük mutluluk yaşadı. Baba Selçuk Sargın, "Bu haberle umutlarımız tazelendi. İnşallah en kısa zamanda tedavimize başlarız" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 07.08.2019
- Gazete
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