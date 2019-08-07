Botoks kabusu

Merdiven altı yapılan botoks uygulaması, bir kadının hayatını kararttı. Aksaray'da yaşayan Asena Erdem (33), göz çevresindeki kırışıklıklardan kurtulmak için Hasan A.'ya ait kliniğin kapısını çaldı. Göz çevresine botoks yaptırdı. Ancak uygulamadan 2 gün sonra genç kadının göz kapağı düşmeye başladı. Ancak klinikteki yetkililer, hastanın şikayetini umursamadı. Erdem, yanlış botoks uygulaması nedeniyle geçici göz kapağı felci yaşadı. Botoks mağdunu genç kadın, soluğu savcılıkta aldı. Aynı klinige giden çok sayıda kadının, dudak patlaması ve kaş düşmesi gibi şikayetlerle savcılığa şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Erdem, "Merdiven altı işletmelerde güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" uyarısı yaptı.
Asena Erdem, göz çevresine botoks yaptırdı. Geçici göz kapağı felci lyaşadı. Az kalsın gözlerinden olacaktı.
Asena Erdem, göz çevresine botoks yaptırdı. Geçici göz kapağı felci lyaşadı. Az kalsın gözlerinden olacaktı.
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