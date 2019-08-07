Baltalı Yılmaz!

İstanbul Teşvikiye'de 12 Haziran'da meydana gelen olayda iş yeri sahibi Yılmaz A., iş yerine gelerek rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Bimen Z.'ye çıkmasını söyledi. Şahıs, Yılmaz A.'ya ağır küfürler etti. Bunun üzerine sinirlenen Yılmaz A. eline aldığı baltayla Bimen Z.'nin üstüne yürüdü. Yılmaz A.'nın üstüne geldiğini gören şahıs ile aralarında arbede çıktı. Aldığı darbelerin ardından Bimen Z. hızla kafeteryadan çıkarak uzaklaştı. Olayın ardından Yılmaz A. giderek şikayette bulundu. Bimen Z.'nin de ifadesinin alınmasının ardından Yılmaz A. çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Yaşam
- 07.08.2019
- Gazete
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