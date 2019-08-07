yaşanan hırsızlık,dedirtti. Eski devlet hastanesi binasında toplam değeritıbbi cihazların, elektrik, su ve kalorifer tesisatlarıyla elektronik malzemenin kaybolması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü durumu savcılığa bildirdi.Polis, dün 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Aralarındakalite ve personel müdürü Ş.T. (39), güvenlik görevlisi A.E. (35), hastane teknik personelleri C.Y. (44), L.A. (47) ve N.Y. (37) olmak üzere10 milyon liralık malzeme çalmışlarGörev yaptığı hastaneden 10 milyon liralık malzeme çalan müdür, yakalandı.