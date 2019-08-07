Aksaray'da yaşanan hırsızlık, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Eski devlet hastanesi binasında toplam değeri 10 milyon lira olan tıbbi cihazların, elektrik, su ve kalorifer tesisatlarıyla elektronik malzemenin kaybolması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü durumu savcılığa bildirdi.
Polis, dün 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Aralarında hastane müdürü M.G. (50), kalite ve personel müdürü Ş.T. (39), güvenlik görevlisi A.E. (35), hastane teknik personelleri C.Y. (44), L.A. (47) ve N.Y. (37) olmak üzere toplam 6 şahıs enselendi.
10 milyon liralık malzeme çalmışlar
Görev yaptığı hastaneden 10 milyon liralık malzeme çalan müdür, yakalandı.
Polis, dün 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Aralarında hastane müdürü M.G. (50), kalite ve personel müdürü Ş.T. (39), güvenlik görevlisi A.E. (35), hastane teknik personelleri C.Y. (44), L.A. (47) ve N.Y. (37) olmak üzere toplam 6 şahıs enselendi.
10 milyon liralık malzeme çalmışlar
Görev yaptığı hastaneden 10 milyon liralık malzeme çalan müdür, yakalandı.
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