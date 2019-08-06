Tarihi İshak Paşa Hamamı satılığa çıkarıldı

Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan İshak Paşa Hamamı Ocak ayında sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş ve Ocak ayından beri 3.5 milyon dolara alıcılarını bekleyen tarihi hamam, henüz satılamadı. İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor. Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları restorasyon yapılıp tekrara hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasının normal bulurken bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi. Çevredeki esnaftan, definecilerin de hamamın içinde bir zamanlar altın aradıkları öğrenildi.
- Yaşam
- 06.08.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.