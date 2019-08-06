Tarihi İshak Paşa Hamamı satılığa çıkarıldı İstanbul Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı sahibinden satılığa çıkarıldı. Harabeye dönmüş haldeki tarihi eser için 3.5 milyon dolar (19.5 milyon lira) isteniyor.

Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan İshak Paşa Hamamı Ocak ayında sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş ve Ocak ayından beri 3.5 milyon dolara alıcılarını bekleyen tarihi hamam, henüz satılamadı. İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor. Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları restorasyon yapılıp tekrara hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasının normal bulurken bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi. Çevredeki esnaftan, definecilerin de hamamın içinde bir zamanlar altın aradıkları öğrenildi.