Seyahat iptalinde bedel iade edilir Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eşimle İtalya turu aldık fakat yeterli doluluk sağlanmadığından bir hafta sonraya ötelediler. Bizim programımıza uymadığından vazgeçtik. Şirket paramızı ödemeyeceğini söylüyor. Hem paramızı almak hem de tazminat davası açmak istiyoruz. Neler yapabiliriz?

Paket tur ile gerçekleşen seyahat programları hem daha ekonomik hem de özellikle ilk kez gidilecek yerler bakımından daha güvenli bulunduğundan sıklıkla tercih edilen tatil-seyahat programları arasındadır. Paket tur sözleşmeleri, yolcunun bilgileri, tur kapsamında nereden nereye gittiği, zaman aralığı, konaklama türü, ikram ve molaları, yükümlülükler, ödeme planı, fiyata tabi olanlar ve vergiler gibi temel bilgilerin olduğu, firmanın ve yolcunun birbirine karşı sorumluluklarını düzenleyen bir sözleşmedir. Paket tur, birden fazla hizmeti aynı anda içermesi ve farklı hukuki nitelikleri gereği 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 51. maddesinde ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde detaylıca düzenlenmiş ve tüketicinin hakları koruma altına alınmıştır. Paket tur sözleşmeleri, yolcunun bilgileri, tur kapsamında nereden nereye gittiği, zaman aralığı, konaklama türü, ikram ve molaları, yükümlülükler, ödeme planı, fiyata tabi olanlar ve vergiler gibi temel bilgilerin olduğu, firmanın ve yolcunun birbirine karşı sorumluluklarını düzenleyen bir sözleşmedir. Paket tur, birden fazla hizmeti aynı anda içermesi ve farklı hukuki nitelikleri gereği 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 51. maddesinde ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde detaylıca düzenlenmiş ve tüketicinin hakları koruma altına alınmıştır. alma hakkını kullanabilir, Yine manevi anlamda bir zararı var ise örneğin bir balayı için planlanmış bir seyahat ise manevi tazminat talebinde bulunabilir. Ancak mücbir sebeplerden ötürü programın iptali halinde tüketicinin tazminat talep etme hakkı olmayacaktır. Örneğin; seyahat edilecek ülkede doğal afet, terör saldırısı ve benzeri olayların varlığı gibi nedenlerle turun iptali halinde şirketin tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır. Paket tur için belirlenen asgari katılım sayısına ulaşılamaması nedeniyle turun iptal edilmesi halinde ise yine tazminat hakkı doğmayacaktır. Fakat bu halde, tüketicinin ödediği bedelin iade edilmesi gerekir.



HANGİ SÖZLEŞMELER PAKET TUR SAYILIR

Bir sözleşmenin paket tur sözleşmesi sayılabilmesi için en az 2 hizmeti bir arada içermesi gerekir. Yani şirketin ulaşım, konaklama veya diğer turizm hizmetlerinden en az 2'sini aynı anda veriyor olması gerekir. Hizmetin ücretinin her şey dahil bir sistemle belirlenmesi gerekir. Öyle ki; her şey dahil ücret sisteminde tüketiciden hiçbir şekilde ayrıca bir ücret talep edilemez. Ayrıca hizmet 24 saatten uzun bir süreyi kapsamalı veya gecelik konaklamayı kapsamalıdır. Yani 24 saatten az veya gecelik konaklama yapılmayan günübirlik turlar bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

