GÖZLERI ve yüzünde aniden ortaya çıkan şişlik sonrası kaldırıldığı hastanede 'nefrotik sendrom' teşhisi konulan 2 yaşındaki Gözde Usat, 7 ay boyu diyaliz tedavisi gördü. Kalp fonksiyonları günden güne azalan ve nefes darlığı yaşayan Gözde'ye böbrek anneannesi Fatma Karşıdağ'dan geldi.
YAPILAN tahlillerde anneanne ve torun uyumlu çıktı. Gözde, 59 yaşındaki anneannesinden alınan kendi böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki organla yeniden doğdu. Minik Gözde, İstanbul'da 2 saatlik operasyonla şifa buldu.
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