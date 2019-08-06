Bugünkü
Takvim

anneannesinden gelen böbrekle yeniden doğdu

2 yaşındaki Gözde, anneannesinden gelen böbrekle yeniden doğdu.

Hayat buldu

GÖZLERI ve yüzünde aniden ortaya çıkan şişlik sonrası kaldırıldığı hastanede 'nefrotik sendrom' teşhisi konulan 2 yaşındaki Gözde Usat, 7 ay boyu diyaliz tedavisi gördü. Kalp fonksiyonları günden güne azalan ve nefes darlığı yaşayan Gözde'ye böbrek anneannesi Fatma Karşıdağ'dan geldi.

YAPILAN tahlillerde anneanne ve torun uyumlu çıktı. Gözde, 59 yaşındaki anneannesinden alınan kendi böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki organla yeniden doğdu. , İstanbul'da 2 saatlik operasyonla şifa buldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMinik Gözde anneannesinden gelen böbrekle yeniden doğdu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri