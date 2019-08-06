Bugünkü
Takvim

İtfaiye eri 3.5 aylık Irmak bebeği kurtardı

3.5 aylık Irmak bebek, evlerinde çıkan da alevler arasında kaldı. Dumandan etkilenen küçük bebeği itfaiye eri kurtardı.

Kahraman!
Olay, dün öğlen saatlerinde 'te yaşandı. 6 katlı Umut Apartmanı'nın birinci katında elektrik kontağından çıktı. Dumanlar bir anda tüm binayı sardı. İtfaiye, üst katlara sıçramadan alevleri söndürmeyi başardı. 4'üncü kattaki evinde baygınlık geçiren anne ve 3.5 aylık kızı Irmak, ekipler tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye eri, Irmak bebeği oksijen vererek yaşama bağladı. Hastaneye kaldırılan küçük Irmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİtfaiye eri 3.5 aylık Irmak bebeği kurtardı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri