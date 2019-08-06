İtfaiye eri 3.5 aylık Irmak bebeği kurtardı

Olay, dün öğlen saatlerinde Karabük'te yaşandı. 6 katlı Umut Apartmanı'nın birinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanlar bir anda tüm binayı sardı. İtfaiye, üst katlara sıçramadan alevleri söndürmeyi başardı. 4'üncü kattaki evinde baygınlık geçiren anne ve 3.5 aylık kızı Irmak, ekipler tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye eri, Irmak bebeği oksijen vererek yaşama bağladı. Hastaneye kaldırılan küçük Irmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
- Yaşam
- 06.08.2019
- Gazete
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