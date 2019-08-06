İSTANBUL Boğazı'nda yarısından fazlası tarihi eser değerinde olan 62 yalı ve 27 yalı dairesi satışa çıktı. Satılık 62 yalının fiyatları 25 milyon ile 550 milyon lira arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 8-45 milyon lira arasında. Kiralık yalıların fiyatları ise 65 bin ile 140-150 bin lira arasında değişiyor. Gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Boğaz hattında şu anda 62 satılık yalımız var. Kiralık yalılara inanılmaz bir talep var" dedi. 1 yıl içinde 12 yalının satıldığını anlatan Yılmaz, "İlçe bazında bakarsak Beykoz'da 4, Yeniköy'de 3 tane satıldı" ifadesini kullandı. Yılmaz, talebe ilişkin de "Yerli müşterilere bakarsak yalılara Ankara ve Bursa'dan çok ciddi talep var. Yabancılarda da özellikle Katar ve İran'dan çok talep geliyor" dedi.