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  • 06.08.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 22:01

'ta, 2 gün önce kaybolan aranıyor

'ta, 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan, Melike Erdoğan'ın geçen yılda da kaybolduğu, bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi.

2 gün önce kayboldu! Melike'den hiçbir iz yok

'ta, 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için arama çalışması başlatıldı.



Bayburt'ta, merkeze bağlı Akşar köyünde oturan Melike Erdoğan, pazar günü evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının çevrede aradığı ancak bulamadığı için jandarma ekiplerine haber verildi. Köye gelen jandarma, , UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Genç kıza dair henüz bir iz bulunamadı.



Öte yandan, Melike Erdoğan'ın geçen yılda da kaybolduğu, bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi.

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