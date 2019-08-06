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'da müteahhit sokak ortasında öldürüldü

Müteahhit , sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Göğsüne iki kurşun saplandı. Kurtarılamadı.

Sokakta infaz
'da müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi (51), dün cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada müdahale edilen Şirazi kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise tabancayı beline takarak bölgeden uzaklaştı. Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı. Şirazi'nin cansız bedeni ise cenaze nakil aracıyla Kurumu'na yollandı.

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