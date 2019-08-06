Antalya'da müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi (51), dün cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada müdahale edilen Şirazi kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise tabancayı beline takarak bölgeden uzaklaştı. Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı. Şirazi'nin cansız bedeni ise cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu'na yollandı.
- Yaşam
- 06.08.2019
- Gazete
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