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'da abi kardeşini öldürdü

Şizofren dehşeti

ANKARA'DA dün tüyler ürperten bir cinayet işlendi... (29) isimli genç kadın, abisi A.C. ile kavga etti. Komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Sazlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

BIÇAKLA öldürülen talihsiz kadının cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyet Cünayet Büro Amirliği'ne ulaşan olayın hemen ardından ekipler çalışmalara başladı. Cinayet mahallinden kaçan katil ise kısa sürede yakalanıp, tutuklandı.

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