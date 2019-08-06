ANKARA'DA dün tüyler ürperten bir cinayet işlendi... Özge Sazlı (29) isimli genç kadın, şizofren abisi A.C. ile kavga etti. Komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Sazlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

BIÇAKLA öldürülen talihsiz kadının cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ankara Emniyet Cünayet Büro Amirliği'ne ulaşan olayın hemen ardından ekipler çalışmalara başladı. Cinayet mahallinden kaçan katil ise kısa sürede yakalanıp, tutuklandı.