15 yıl babasının sırtında hak aradı, öldükten sonra suçlu bulundu

BUNDAN tam 18 yıl önce Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı. 5 yaşındaki Hediye Demirpolat'a araba çarptı. Talihsiz kız, bedensel ve zihinsel olarak engelli kaldı. Demirpolat ailesi ise sürücü H.Y.'ye 200 bin liralık tazminat davası açtı. 18 yıldır süren dava sürecinde; 87 duruşmaya katılan baba Demirpolat, hak arama mücadelesinde evlerinden 45 kilometre uzaklıktaki Nazilli Adliyesi'ne kızını sırtında taşıdı.

SONUÇLANMAYAN davada sanık avukatları 4 kez raporlara karşı çıktı. Baba Alican Demirpolat bu yüzden hakimle tartıştı. 9 ay ceza aldı. 5 ay yatıp çıktı. Engelli kalan kız ise dört yıl önce kahrından hayata gözlerini kapadı. Öte yandan davada, "Hediye Demirpolat'ın engelli olmasının kazayla illiyet bağı kurulamamıştır" kararı çıktı. Mahkeme ise öldükten 4 yıl sonra asıl suçlunun genç kız olduğunu açıkladı. Ayrıca Demirpolat ailesinin, 15 bin liralık mahkeme masraflarını ödemesi kararlaştırıldı. Sanık avukatları da 18 yıllık masraflarına karşılık 24 bin liralık tazminat davası açtı.



Hak arayan Hediye'den geriye, ailesi tarafından kendisine yılbaşı hediyesi olarak alınan bir çift ayakkabı ile mantosu kaldı.

Mahkemeden çıkan sonuçla yıkılan baba Demirpolat, "Sırtımda engelli kızımı taşıyarak adalet aradım. Hep adaletin bir gün geleceğine inandım. Ama mahkeme yıllardır bizi süründürdü. Kararı Türk yargısına havale ediyorum" dedi.