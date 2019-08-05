Tehdit edene 5 yıl hapis

Yaşadığım bir tartışma yüzünden tehdit ediliyorum. Bunun hukukta suçu nedir?
Şartlar ne olursa olsun birisi tarafından tehdit edilmek, baskı altına alınmak zordur ve zorbaca yollarla yaptırım sağlamak hem insanlığa hem de hukuka uygun düşmeyen hallerdendir. Yapılması gerekenler, koşullara bağlı olarak iletişime geçmek ya da iletişimi kesmek, uzlaşmak ve sorun neyse adaletli bir ortamda sağlamak olmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nun 106. Maddesi tehdit suçunu düzenlemiştir. Buna göre; bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Eğer tehdit suçu, bu silah yoluyla yapılıyor ya da birkaç kişi ile birlikte gerçekleşiyorsa, suret değişikliği ile ortaya çıkıyorsa, imzasız bir şekilde yazılı belgelerle uyarıcı geliyorsa, herhangi bir suç örgütünün desteğini alarak tehdide kalkışılıyorsa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TCK 106/3 Maddesi'nce de tehdit amacıyla, yaralama, kasten öldürme, mal varlığına zarar vermek gibi eylemlerin sonucunda ayrıca bu suçlardan dolayı da ceza verilir. Tehdit ediliyorsanız kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Şartlar ne olursa olsun birisi tarafından tehdit edilmek, baskı altına alınmak zordur ve zorbaca yollarla yaptırım sağlamak hem insanlığa hem de hukuka uygun düşmeyen hallerdendir. Yapılması gerekenler, koşullara bağlı olarak iletişime geçmek ya da iletişimi kesmek, uzlaşmak ve sorun neyse adaletli bir ortamda sağlamak olmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nun 106. Maddesi tehdit suçunu düzenlemiştir. Buna göre; bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Eğer tehdit suçu, bu silah yoluyla yapılıyor ya da birkaç kişi ile birlikte gerçekleşiyorsa, suret değişikliği ile ortaya çıkıyorsa, imzasız bir şekilde yazılı belgelerle uyarıcı geliyorsa, herhangi bir suç örgütünün desteğini alarak tehdide kalkışılıyorsa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TCK 106/3 Maddesi'nce de tehdit amacıyla, yaralama, kasten öldürme, mal varlığına zarar vermek gibi eylemlerin sonucunda ayrıca bu suçlardan dolayı da ceza verilir. Tehdit ediliyorsanız kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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