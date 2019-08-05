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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 10:03

Sigara fiyatları 6 Ağustos 2019 son dakika lı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları

6 Ağustos 2019 lı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları ! Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen oldu. Peki zamlı güncel sigara fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, , 2000, Tekel 2001, , Samsun 216 ve sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos sigara fiyat listesi... Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı. sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde... İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları

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