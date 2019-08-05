Sentetik facia Sokaktan aldığı 10 liralık sentetik hapı içen 2 çocuk annesi, hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren yakınları, “Bu hapların satılması resmen cinayettir” dedi

İzmir Buca'da Aslı Şahin (28), sokak aralarında torbacıların 10 liraya sattığı sentetik haptan aldı. Evine giden 2 çocuk annesi, hapı içti. Bir süre sonra fenalaşan genç kadın, hayatını kaybetti. Gözyaşına boğulan ailesi ve akrabaları, "Biz çok uyardık ama o hapları içmeye devam etti. Katil hapların sokakta satılması resmen cinayettir" dedi. Narkotik ekipleri, hapları satan zehir tacirlerinin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. İzmir'de tanesi 10 liradan satılan hapları kullanan 3 kişi daha geçtiğimiz aylarda yaşamlarını yitirmişti.