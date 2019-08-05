Bugünkü
Takvim

Sentetik facia

Sokaktan aldığı 10 liralık sentetik hapı içen 2 çocuk annesi, hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren yakınları, “Bu hapların satılması resmen cinayettir” dedi

Sentetik facia
İzmir Buca'da Aslı Şahin (28), sokak aralarında torbacıların 10 liraya sattığı sentetik haptan aldı. Evine giden 2 çocuk annesi, hapı içti. Bir süre sonra fenalaşan genç kadın, hayatını kaybetti. Gözyaşına boğulan ailesi ve akrabaları, "Biz çok uyardık ama o hapları içmeye devam etti. Katil hapların sokakta satılması resmen cinayettir" dedi. Narkotik ekipleri, hapları satan zehir tacirlerinin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. İzmir'de tanesi 10 liradan satılan hapları kullanan 3 kişi daha geçtiğimiz aylarda yaşamlarını yitirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSentetik facia
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri