Sahibinden satılık! Değeri 175 bin TL

Eskişehir'de Önder Uğurluel (49), 1953 model ve 36 bin kilometrede olan 'Buick' marka otomobilini 175 bin liraya satışa çıkardı. Performansı daha yüksek bir otomobil almak istediğini ifade eden Uğurluel, "10 yıldır yıldızların altında gecelemedi, sürekli kapalı garajlar ardında kaldı. Hiç kurcalanmamış ve hor kullanılmamış" dedi...
Otomobil tutkunu Uğurluel, klasik aracına gözü gibi bakıyor.
Otomobil tutkunu Uğurluel, klasik aracına gözü gibi bakıyor.
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