Mutluluğun bozulmasın

Edirne sanayi sitesinde yedek parça işi yapan İlkkan Demirhan (30), beş yıl önce bir sokak köpeğini sahiplendi. Sevimli hayvana Boz adını verdi. Ancak o dönemlerde bir vicdansız, köpeğe ateş etti. Talihsiz hayvan arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Demirhan ise Boz'u iki kez ameliyat etirdi. Ancak operasyonlar sonuç vermedi. Demirhan, son olarak su borusundan yaptığı tekerlekli düzenekle köpeğinin yürümesini sağladı. Evladı gibi baktığı Boz'la şimdilerde parklarda oyun oynayan genç kadın, "Su borularını birleştirerek bir araba yaptık. Onunla rahat yürüyor, bu da Boz'u mutlu ediyor" diye konuştu...
Engelli köpeğe beş yıldır bakan genç adam, herkesin takdirini topluyor.
Engelli köpeğe beş yıldır bakan genç adam, herkesin takdirini topluyor.
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