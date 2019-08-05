Mutluluğun bozulmasın

sanayi sitesinde yedek parça işi yapan(30), beş yıl önce bir sokak köpeğini sahiplendi. Sevimli hayvanaadını verdi. Ancak o dönemlerde bir vicdansız, köpeğe ateş etti. Talihsiz hayvan arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Demirhan ise Boz'u iki kez ameliyat etirdi. Ancak operasyonlar sonuç vermedi. Demirhan, son olarak su borusundan yaptığı tekerlekli düzenekle köpeğinin yürümesini sağladı. Evladı gibi baktığı Boz'la şimdilerde parklarda oyun oynayan genç kadın, "" diye konuştu...Engelli köpeğe beş yıldır bakan genç adam, herkesin takdirini topluyor.