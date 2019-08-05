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Hakim bu ne! #eymenicinadalet

’de küçük çocuğa çarparak öldüren greyder sürücü, salıverildi. Aile, karara büyük tepki gösterdi.

Hakim bu ne!
6 yaşındaki çocuklarını kara toprağa veren aile, şüphelinin serbest kalmasıyla büyük şok yaşadı. Olay perşembe günü 'de yaşandı. Akın Cevdet Gündoğan'ın (23) kullandığı greyder, Eymen Kayra Taş'a (6) çarptı. Küçük çocuk, kurtarılamadı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için vatandaşlar uyarıldığı iddia edildi. Eymen Kayra Taş, cuma günü, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına isyan ederken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi. Öte yandan Twitter'da, sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.



'ın daha önce de greyder ile hız yaptığı iddia edildi.

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