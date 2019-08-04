Bugünkü
Takvim

İçimizdeki İrlandalı!

İrlandalı Robert ve eşi , 13 yıl önce ’e yerleşti. , komşuları tarafından darp edildi.

İçimizdeki İrlandalı!
Aydın'da öfkeli komşular dehşet saçtı. , ölümden döndü. İrlandalı grafiker Angela Black (64), ülkesinde 2004 yılında silahlı saldırıya uğradı. Emekli matbaa ustası olan eşi Robert Black'e (52), tedavisine her yıl yaz tatillerini geçirdikleri için çok iyi bildikleri 'de devam etmek istediğini söyledi. Çift, oturma izni aldı. 'e yerleşti. Robert Black, geçen ay bir kavgayı ayırmak için araya girdi. Akif N. eşi Süreyya N., Ayşen T., Serkan Y. ve eşi Hatice Y., Black'a husumet beslemeye başladı. Beş kişi, 20 Temmuz'da İrlandalı çifti feci şekilde dövdü. Gözaltına şüpheliler serbest bırakıldı. , "Burada yaşadık, burada da ölürüz." 'e taşınmayı düşünüyoruz. O bölgeden ev bakıyoruz" dedi.



, baygınlık geçirdi. Bir süre kendine gelemedi.



Robert Black, başına aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı.



Angela Black, "Türkiye ve Türk insanını sevdiğimiz için oturma izni aldık. Vergimizi ödüyoruz. Birkaç kişinin yaptığı bir olayı tüm Türklere mal edemeyiz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİçimizdeki İrlandalı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri