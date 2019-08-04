İçimizdeki İrlandalı!

Aydın'da öfkeli komşular dehşet saçtı. Yaşlı çift, ölümden döndü. İrlandalı grafiker Angela Black (64), ülkesinde 2004 yılında silahlı saldırıya uğradı. Emekli matbaa ustası olan eşi Robert Black'e (52), tedavisine her yıl yaz tatillerini geçirdikleri için çok iyi bildikleri Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi. Çift, oturma izni aldı. Aydın Didim'e yerleşti. Robert Black, geçen ay bir kavgayı ayırmak için araya girdi. Akif N. eşi Süreyya N., Ayşen T., Serkan Y. ve eşi Hatice Y., Black'a husumet beslemeye başladı. Beş kişi, 20 Temmuz'da İrlandalı çifti feci şekilde dövdü. Gözaltına şüpheliler serbest bırakıldı. Robert Black, "Burada yaşadık, burada da ölürüz." Marmaris'e taşınmayı düşünüyoruz. O bölgeden ev bakıyoruz" dedi.
Angela Black, baygınlık geçirdi. Bir süre kendine gelemedi.
Robert Black, başına aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı.
Angela Black, "Türkiye ve Türk insanını sevdiğimiz için oturma izni aldık. Vergimizi ödüyoruz. Birkaç kişinin yaptığı bir olayı tüm Türklere mal edemeyiz" dedi.
Angela Black, baygınlık geçirdi. Bir süre kendine gelemedi.
Robert Black, başına aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı.
Angela Black, "Türkiye ve Türk insanını sevdiğimiz için oturma izni aldık. Vergimizi ödüyoruz. Birkaç kişinin yaptığı bir olayı tüm Türklere mal edemeyiz" dedi.
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