Haydi Türkiye!

Türkoğlu İlçesi'nde cam kemik hastası(11), kendisi ve aynı hastalığı taşıyan kardeşi'nin (3) tedavisi için yardım istedi... Bugüne kadar kemiklerinin'den fazla kez kırıldığını belirten Sakine, "" dedi...İki kardeşin tedavisi için 70 bin lira gerekiyor.