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Haydi Türkiye!

Haydi Türkiye!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde cam kemik hastası Sakine Çiçek (11), kendisi ve aynı hastalığı taşıyan kardeşi Umut Emre'nin (3) tedavisi için yardım istedi... Bugüne kadar kemiklerinin 300'den fazla kez kırıldığını belirten Sakine, "Okula gitmek, yürümek istiyorum. Acı çekmek istemiyorum. Ameliyatımın maliyeti çok olduğu için ailem karşılayamıyor" dedi...



İki kardeşin tedavisi için 70 bin lira gerekiyor.

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