Fayton terörü!

Adalar'da atlara uygulanan işkence bitmek bilmiyor. Dün, sıcakta fazla çalıştıran at, daha fazla dayanmadı. Yere yığılan talihsiz hayvan oracıkta son nefesini verdi. Bazı vatandaşlar, faytonculara tepki gösterdi. Son 5 yılda Adalar'da faytonlarda kullanılan 2 bin atın telef olduğu açıklandı.
- Yaşam
- 04.08.2019
- Gazete
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