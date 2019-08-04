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Fayton terörü!

’da fayton sefası bir atın daha ölmesine neden oldu.

Fayton terörü!
Adalar'da atlara uygulanan işkence bitmek bilmiyor. Dün, sıcakta fazla çalıştıran at, daha fazla dayanmadı. Yere yığılan talihsiz hayvan oracıkta son nefesini verdi. Bazı vatandaşlar, faytonculara tepki gösterdi. Son 5 yılda Adalar'da faytonlarda kullanılan 2 bin atın telef olduğu açıklandı.

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