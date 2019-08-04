Fayton terörü!

Adalar'da atlara uygulanan işkence bitmek bilmiyor. Dün, sıcakta fazla çalıştıran at, daha fazla dayanmadı. Yere yığılan talihsiz hayvan oracıkta son nefesini verdi. Bazı vatandaşlar, faytonculara tepki gösterdi. Son 5 yılda Adalar'da faytonlarda kullanılan 2 bin atın telef olduğu açıklandı.