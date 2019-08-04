Acil tıp teknisyeni dondurma sırasında hayat kurtardı

Dondurma kuyruğunda bekleyen genç kadın, kalp krizi geçiren işyeri sahibini kurtardı. Olay İzmir'de yaşandı. Dondurmacı Nazmi Altıntaş (58), 12 Temmuz'da dükkanında, yere yığıldı. Dondurma kuyruğunda eşi ve çocuğuyla birlikte sıra bekleyen acil tıp teknisyeni Özlem Ensari müdahalede bulundu. Altıntaş'a kalp masajı yaptı. Kalp ve suni teneffüs 9 dakika sonra sonuç verdi ve Altıntaş'ı duran kalbi tekrar çalıştırıldı. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ünlü dondurmacı, hastanede 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. İşinin başına döndü.
Nazmi Altıntaş, "İki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu" dedi. Özlem Ensari, "Üzerime düşeni yaptım"diye konuştu.
Nazmi Altıntaş, "İki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu" dedi. Özlem Ensari, "Üzerime düşeni yaptım"diye konuştu.
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