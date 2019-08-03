Tuvalet cinayeti!

Kocaeli'de Müslüm Ayyıldız (25), dün sahilde alkol almaya başladı. Tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Ayyıldız, Çağatay Burak Atay'ı (21) bıçakladı. Polis, şüpheli gözaltına aldı. Ağır yaralanan Atay, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çağatay Burak Atay, henüz 21 yaşındaydı. Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
Çağatay Burak Atay, henüz 21 yaşındaydı. Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
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