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Önce sopa sonra silah

Önce sopa sonra silah
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlardan biri Ahmet A.'yı (20) yere yatırarak sopayla darp etti. Diğer saldırgan da yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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