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Mersin'de çobanlık yapan ikizler Fen lisesini kazandı

Mersin'de çobanlık yapan 14 yaşındaki Samet ve Semih, dağlarda keçi otlatırken ders çalıştı. Fen lisesini kazandı.

'Fen'omen ikizler
Mersinde çobanlık yapan Samet ve Semih Vahapoğlu, ne özel ders aldı ne de dersane tanıdı. Keçi peşinde koşarken ders çalıştı.



İkisi de Silifke Fen Lisesi'ne girmeye hak kazandı. "Hem okuyup hem sürümüze sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

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