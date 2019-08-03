Mersin'de çobanlık yapan ikizler Fen lisesini kazandı

Mersinde çobanlık yapan Samet ve Semih Vahapoğlu, ne özel ders aldı ne de dersane tanıdı. Keçi peşinde koşarken ders çalıştı.
İkisi de Silifke Fen Lisesi'ne girmeye hak kazandı. "Hem okuyup hem sürümüze sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.
İkisi de Silifke Fen Lisesi'ne girmeye hak kazandı. "Hem okuyup hem sürümüze sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.
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