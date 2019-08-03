Hırsızlık suçunda farklı cezalar var

Evime hırsız girdi ama tanıdık olduğundan şüpheleniyorum. Cezası nedir?
Türk Ceza Kanunu Md.141-147'de hırsızlık suçuna yer vermektedir. Hırsızlık, başkasına ait olan taşınmaz ya da malı gasp etmek, kendince yarar sağlamak adına bulunduğu yerden almak, çalmak, yok etmek, ele geçirmek ve haksız kazanç sağlamak demektir. Hırsızlık suçunun kanunumuzda basit ya da nitelikli şekilleri vardır ve cezalar buna göre değişir. Halka açık yerlerde bırakılan eşyanın çalınması hali TCK 141'e göre basit hırsızlık
suçudur ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadar değişebilmektedir. Nitelikli hırsızlık suçu ise TCK Md. 142'de düzenlenmiştir. Buna göre hırsızlık suçunun;
Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında veya kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında (Md. 142/1-a),
Toplu taşıma araçlarında veya bunların duraklarında, varış veya kalkış yerlerinde (Md.142/1-c),
Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal hakkında,
Gelenek veya özgülenme veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Hırsızlık suçu;
Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak 'veya kilitlenmesini engellemek' suretiyle,
Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında,
Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde ise 5 yıldan 10 yıla kadar ceza verilir. Sizin örneğinizde nitelikli hırsızlık suçunun yanı sıra, kapınızın kilidini kırdığı için TCK 151'de düzenlenen mala zarar verme suçu ve evinize rızanız olmaksızın girdiği için de TCK 116'da düzenlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşmaktadır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Türk Ceza Kanunu Md.141-147'de hırsızlık suçuna yer vermektedir. Hırsızlık, başkasına ait olan taşınmaz ya da malı gasp etmek, kendince yarar sağlamak adına bulunduğu yerden almak, çalmak, yok etmek, ele geçirmek ve haksız kazanç sağlamak demektir. Hırsızlık suçunun kanunumuzda basit ya da nitelikli şekilleri vardır ve cezalar buna göre değişir. Halka açık yerlerde bırakılan eşyanın çalınması hali TCK 141'e göre basit hırsızlık
suçudur ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadar değişebilmektedir. Nitelikli hırsızlık suçu ise TCK Md. 142'de düzenlenmiştir. Buna göre hırsızlık suçunun;
Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında veya kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında (Md. 142/1-a),
Toplu taşıma araçlarında veya bunların duraklarında, varış veya kalkış yerlerinde (Md.142/1-c),
Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal hakkında,
Gelenek veya özgülenme veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Hırsızlık suçu;
Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak 'veya kilitlenmesini engellemek' suretiyle,
Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında,
Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde ise 5 yıldan 10 yıla kadar ceza verilir. Sizin örneğinizde nitelikli hırsızlık suçunun yanı sıra, kapınızın kilidini kırdığı için TCK 151'de düzenlenen mala zarar verme suçu ve evinize rızanız olmaksızın girdiği için de TCK 116'da düzenlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşmaktadır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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