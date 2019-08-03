Çocuk oyunu değil! Kayseri’de iki kız çocuğu, 4’üncü kattan atlayarak intihara teşebbüs etti. Akıllara yine ‘Mavi Balina’ oyunu geldi...

Ailelerin korkulu rüyası 'Mavi Balina' adlı ölümcül oyun, dünya çapında binlerce ölüme sebebiyet verdi. Kayseri'de de dün iki kız çocuğu intihara teşebbüs etti. Şerife A. (16) ve İrem D. (13) evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan ikili, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakılan küçük kızlar, ağır yaralandı. Durumu fark eden bekçi, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İntihara kalkışan kızların 'Mavi Balina' oyununun etkisinde olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgilisi soruşturma başlatıldı.



HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ATLADILAR

El ele tutuşan iki arkadaş, herkesin gözleri önünde yaklaşık 10 metre yükseklikten atladı.



SON BÖLÜMDE!

"Mavi Balina Challenge" olarak bilinen ve birçok ülkede oynanabilen ölümcül oyun iddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor...