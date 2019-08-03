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Aile boyu korku

Aile boyu korku
Kayseri,'de Ömer A. (40), dün eşi ve 1.5 yaşındaki kızını yanına alarak iş merkezinin 3'üncü katında bulunan serbest muhasebe bürosuna girdi. Pencereye yöneldi ve intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Korku dolun anlar yaşatan adam "Bana hemen valiyi çağırın, yoksa intihar edeceğim" diye bağırdı. 20 dakika sonra ikna edildi. Ömer A., eşi ve kızı ile birlikte, karakola götürüldü.

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