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Acil durum!

Acil durum!
Genç kadın, grip olduğunu söyleyip serumla yattı. Bir daha da kalmamadı. Şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Üzücü olay dün 'da meydana geldi. Bir hastanede acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Esra Taşkın (25), anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evine gitti. Grip olduğunu söyleyip, kendisine serum taktı. Odasına gidip yattı. Bir süre sonra anne Sema Taşkın, kızını kontrol etmek için içeri girdi. Esra'yı uyandıramadı, sağlık ekiplerini aradı. Ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkın'ın kesin ölüm nedeni, Kurumu'nun morgunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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