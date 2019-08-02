Sosyal medyada ortaya atılan sigaraya zam geleceğine dair iddialar nedeniyle sigara fiyatları merakla araştırılıyor. İnternette sigaraya zam mı gelecek sorusuna sorgulatılan konuların başında yer alıyor. Sigara fiyatları listesi bu nedenle tiryakiler tarafından sorgulatılıyor. Temmuz ayı başında sigara ve alkole zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. İşte güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. Sigara üreticilerinden henüz sigara fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bir duyuru yapılmadı.

Güncel sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...