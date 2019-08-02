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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 01:33

Lark, Kent, Camel, Lark, Muratti, Marlboro'ya zam var mı? , kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına yapılacak zam pek çok kişi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Son olarak British American Tobacco ürünlerinde 3 liraya varan fiyat artışı yaşandı. Tiryakiler Lark, Kent, Lark, Muratti, Marlboro sigara markalarına zam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, oldu? İşte Ağustos 2019 sigara fiyat listesi...

Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammının ardından arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Hangi sigara markalarında zam geldiği merak konusu oldu. Bu nedenle Lark, Kent, Camel, Lark, Muratti, Marlboro sigara markalarına zam var mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara güncel fiyat listesi...

HANGİ MARKALARA ZAM GELİYOR?

Lark, Camel, Muratti, Marlboro sigara fiyatlarına zam yapılması hakkında şu an bir açıklama yer almıyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak. Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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