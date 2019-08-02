Sigara zammı ne zaman uygulanacak? Pek çok kişi arama motorlarında bu sorunun yanıtını arıyor. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin artması nedeniyle sigara fiyatları araştırılan konular listesinde yer alıyor. arama motorlarında merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Son olarak Temmuz ayının başında sigaraya zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. Peki, Camel, Winston, Muratti, LM, Parliament sigara zam var mı? İşte detaylar...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Camel, Winston, Muratti, LM, Parliament sigara fiyatlarına zam yapılması hakkında şu an bir açıklama yer almıyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak. Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları...

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