Antalya Kumluca'da 3 genç, cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında drift yaptı. Gençleri, Şehabettin Yaşar (75), alanın caretta üreme alanı olduğununu belirterek uyardı. Ama trafik magandaları, yaşlı adamı darp etti. Aracın kuma saplanmasının ardından gençler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığı, bazı yuvalarda ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi.
Şüpheliler yakalandı. Aracı E.Y.'nin kullandığı, yanında da İ.T. ve R.N.'nin bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilere 'Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL ceza kesildi.
Caretta carettalara gözü gibi bakan Kumluca halkı, isyan etti.
Şüpheliler yakalandı. Aracı E.Y.'nin kullandığı, yanında da İ.T. ve R.N.'nin bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilere 'Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL ceza kesildi.
Caretta carettalara gözü gibi bakan Kumluca halkı, isyan etti.
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