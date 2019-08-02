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  • 02.08.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 20:31

2019 güncel zamlı fiyat listesi! hangileri? ?

fiyatlarına yapılacak olan zammın ardından tiryakiler 2019 güncel zamlı sigara fiyat listesi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında bazı sigara markalarına 50 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bu nedenle şu sıralar hangileri sorusu merakla araştırılıyor. Peki, ? İşte 2019 güncel zamlı sigara fiyat listesi...

En ucuz sigara markaları hangileri?

Güncel zamlı sigara fiyat listesi tiryakiler tarafından araştırılıyor. 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı sigara markalarına zam yapılacak. Zammın ardından araştırılan konular arasında en ucuz sigara markaları yer alıyor. Peki, en ucuz sigara ne kadar oldu? İşte sigara fiyat listesi...

HANGİ MARKALARA ZAM GELİYOR?

Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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