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Vay anasını! İşadamından eşine ağır suçlama

İşadamı , eşi Anastasia’ya boşanma davası açtı. Çocuğunun velayetiyle birlikte 100 bin lira tazminat istediğini açıkladı.

Vay anasını!
Armatör işadamı , kendisinden yaşça küçük Moldovalı Anastasia ile evlendi. 4 yaşında bir çocukları olan çiftin mutlulukları uzun sürmedi. İşadamı Yener, eşinden boşanmak istediğini mahkemeye bildirdi. Çocuğunun velayetiyle birlikte Anastasia'dan 100 bin lira manevi tazminat istedi. Ayrıca çok iyi Türkçe konuşan eşinin, çocuğunu yabancılaştırmak için Moldovaca ve Rumence konuştuğunu iddia etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Davalı anne programlı bir şekilde kendisini farklı biri olarak tanıtıp müvekkilimle birlikte olarak önce çocuk yapmış ve 'Maddi olarak ne koparsam kardır' diye hareket etmiştir. Müşterek çocuğu Moldova'ya kaçıran anne, çocuğu koz olarak kullanıp sürekli para istemiştir. Davalı anne çocukla Türkçe konuşmamakta ve çocuğu asimile etmek-tedir" denildi.






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