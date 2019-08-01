KARI-koca kavgası hastanede bitti. Olay dün İstanbul Şişli'de meydana geldi. İran uyruklu Narges S. eşiyle tartışmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekiplerin gözaltına almak isteği koca, baygınlık geçirdi. Sinir krizi geçiren Narges S. ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. Mehmet Çakmak, "Birbirine zarar vermişler, bıçaklama falan olmuş" dedi.
- Yaşam
- 01.08.2019
- Gazete
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