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Parkta facia

Parkta facia
İstanbul Sarıyer'de, Hüseyin Edinç adlı kişi otomobiliyle parkta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Otomobilin altında kalan 2.5 yaşındaki Elif Nur Öztürk hayatını kaybederken, (4) ise yaralandı. Araç, duvardaki demiri parçaladıktan sonra alt yola düşmek üzereyken asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarılıp gözaltına alındı.

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