Çılgın zafer

yüzücüler, dünyanın en önemli ve zor parkurlarından biri olan İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı ilk kez yüzerek, tarihe geçti. 35 kilometrelik parkuru, solo olarak 13 saat 55 dakikada geçen Kamil Resa Alsaran, Kuzey Kanalı'nı solo geçen 67'nci kişi olurken; Emre Deliveli, Yasemin Bagana, Deniz Kayadelen ve İranlı Raha Akhavan'dan oluşan grup ise 12 saat 14 dakikalık dereceyle etabı tamamladı. Daha önce Manş'ı iki kere geçen Kamil Resa Alsaran, Kuzey Kanalı'nın zor bir parkur olduğunu ama başardığını söyledi.