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'da dehşet! Cani koca eşini boğazından bıçakladı

’da cani koca, eşini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın, balkondan atlayıp canını kurtardı.

Can boğazda!
ÖFKELİ koca dehşet saçtı. Olay dün 'da yaşandı. Bahtiyar B. (22), eşi Aysel B. (19) ile tartıştı. Mutfaktan aldığı meyve bıçağını karısının boğazına sapladı. Kanlar içinde kalan kadın, balkondan atlayıp, komşularından yardım istedi. Panik içinde "Bana ne olacak?" diye soran yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahtiyar B. de polis tarafından gözaltına alındı.

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