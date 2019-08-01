ÖFKELİ koca dehşet saçtı. Olay dün Aksaray'da yaşandı. Bahtiyar B. (22), eşi Aysel B. (19) ile tartıştı. Mutfaktan aldığı meyve bıçağını karısının boğazına sapladı. Kanlar içinde kalan kadın, balkondan atlayıp, komşularından yardım istedi. Panik içinde "Bana ne olacak?" diye soran yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahtiyar B. de polis tarafından gözaltına alındı.
- Yaşam
- 01.08.2019
- Gazete
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