1 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6. haftadır devrediyor

Milli Piyango İdaresi'nin perşembe günü çekilişini gerçekleştirdiği Süper Loto 6. haftadır devrediyor. Geçen haftadan bu haftaya devreden ikramiye tutarı ise 16 milyon 624 bin 727 lira oldu. Süper Loto oynayanların heyecanla beklediği 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 1 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

1 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 13 - 24 - 26 - 40 - 50 - 53