Kaza değil cinayet

Üniversiteli Begüm'ü hayattan koparan magandanın suç dosyası kabarık çıktı. Acı olay, 21 Temmuz'da İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Makas atarak ilerleyen otomobillerin çarpışarak otobüs durağına dalması sonucu Begüm Kartal (19), ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın organları 4 kişiyi hayata bağladı.
SABIKASI KABARIK
Begüm'ü hayattan koparan ve kaza sırasında 1.42 promil alkollü çıkan katil Fatih S.'nin, cinsel taciz, uyuşturucu kullanma ve hırsızlıktan sabıkası olduğu saptandı. İlk ifadesinde "Çok alkollüydüm, aracın kontrolünü kaybettim" diyen katil, tutuklanarak cezaevine yollandı.
Melek- Haluk Kartal, "Begüm'ün bağışlanan organlarıyla can vermiş olması bizi teselli ediyor" sözleriyle yaşadıkları acıyı anlattı.
Yunus Emre KAVAK
SABIKASI KABARIK
Begüm'ü hayattan koparan ve kaza sırasında 1.42 promil alkollü çıkan katil Fatih S.'nin, cinsel taciz, uyuşturucu kullanma ve hırsızlıktan sabıkası olduğu saptandı. İlk ifadesinde "Çok alkollüydüm, aracın kontrolünü kaybettim" diyen katil, tutuklanarak cezaevine yollandı.
Melek- Haluk Kartal, "Begüm'ün bağışlanan organlarıyla can vermiş olması bizi teselli ediyor" sözleriyle yaşadıkları acıyı anlattı.
Yunus Emre KAVAK
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