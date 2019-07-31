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değil cinayet

Begüm, trafik sına kurban gitti. Organlarıyla dört kişiye hayat verdi. Katili Fatih S.’nin ve den sabıkası olduğu belirlendi.

Kaza değil cinayet
Üniversiteli Begüm'ü hayattan koparan magandanın suç dosyası kabarık çıktı. Acı olay, 21 Temmuz'da İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Makas atarak ilerleyen otomobillerin çarpışarak otobüs durağına dalması sonucu Begüm (19), ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın organları 4 kişiyi hayata bağladı.

SABIKASI KABARIK
Begüm'ü hayattan koparan ve sırasında 1.42 promil alkollü çıkan katil Fatih S.'nin, , kullanma ve hırsızlıktan sabıkası olduğu saptandı. İlk ifadesinde "Çok alkollüydüm, aracın kontrolünü kaybettim" diyen katil, tutuklanarak cezaevine yollandı.



Melek- Haluk Kartal, "Begüm'ün bağışlanan organlarıyla can vermiş olması bizi teselli ediyor" sözleriyle yaşadıkları acıyı anlattı.

Yunus Emre KAVAK

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