Pilot hala kayıp

Tarihler 11 Mart 2018'i gösterdiğinde İran'da korkunç bir kaza yaşandı. Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, BAE'den İstanbul'a gelişte dağa çakıldı. Kazada Mina Başaran'la birlikte 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden 16 ay geçmesine rağmen kaptan pilotu Beril Gebeş'in cesedine hala ulaşılamadı.