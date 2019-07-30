Pes etmediler

YKS'de barajı geçemedikleri için tercih yapamayan Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu (19), "150 puan barajını aşamadık, üzüldük ama pes etmedik. Daha çok çalışacağız. Hedefimiz öğretmenlik" dedi. Kardeşler, "İkimizin de tercih yapamaması iyi oldu. Bu yıl, daha sıkı ve disiplinli çalışacağız" diye konuştu.
SIRRIBERK ARSLAN
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