Kuzeni attı

Çatı katından atılan küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Korkunç olay cumartesi günü İstanbul Esenler'de yaşandı. Yunus Efe Özay (2.5), annesi ve teyzesi ile çatı katında oturduğu sırada 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6'ncı kattan aşağıya atıldı. Küçük çocuk, park halindeki otomobilin üzerine çakıldı. Özay hastaneye kaldırıldı.
O anlar kameraya yansıdı. Görgü tanığı Enes Ercan, "Çocuğun düştüğünü gördük. aldık hastaneye götürdük" diye konuştu.
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