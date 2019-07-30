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Kuzeni attı

’de 2.5 yaşındaki çocuk, otizmli kuzeni tarafından 6’ncı kattan aşağı atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatı katından atılan küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Korkunç olay cumartesi günü 'de yaşandı. Yunus Efe Özay (2.5), annesi ve teyzesi ile nda oturduğu sırada 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6'ncı kattan aşağıya atıldı. Küçük çocuk, park halindeki otomobilin üzerine çakıldı. hastaneye kaldırıldı.



O anlar kameraya yansıdı. Görgü tanığı Enes Ercan, "Çocuğun düştüğünü gördük. aldık hastaneye götürdük" diye konuştu.

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