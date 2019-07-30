Gayri sapık Metrobüs tacizcisinin ifadesi pes dedirtti: Kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayri ihtiyari oldu.

İstanbul'da meydana gelen iğrenç olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki Kenan T., 20 yaşındaki genç kıçı taciz etti. Pantolonunun önü ıslanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin mahkemedeki skandal ifadeleri ise pes dedirtti: "Kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayri ihtiyari ereksiyon yaşadım"