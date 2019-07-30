Türkiye'nin konuştuğu olayda Rabia T., oturduğu binanın girişinde eski erkek arkadaşı Besim Güngör'ün saldırısına uğramıştı. Güngör, genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Rabia T., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör yere düşen genç kıza tekme atmayı sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle Rabia T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte şans eseri hayatta kalan Rabia, olay anını anlattı: 3 yıl önce ayrıldım. Böyle bir şey beklemiyordum. Apartmana girdim, kafamı kaldırdım, burun buruna geldik. Önce elleriyle boğazımı sıktı. Muşta ile vurdu. İlk darbeler sonrası bayıldım. Sonra, kendimi dışarı attım. Beni boğarak öldürecekti. Kamera görüntülerinde belli oluyor. Serbest kalmasına inanamadım. Niye serbest kaldığına dair bir fikrim yok. Cezasını çekmesini istiyorum."
'KADIN BENİ GÖRMEDİ'
Fırında çalışan Beyhan Yılmaz adlı kadının o anda fırına girdiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Rabia T., "Fırında çalışan kadına yönelik suçlamalar yapıldı. O kadının bu işle hiçbir ilgisi yok. Kadın benim geldiğimi görmedi. Telefonu çalınca fırının içine girdi. O da bana çok üzülmüş. Kaç gündür uyuyamıyor. Ben onun rüyalarına giriyormuşum. Onun bir suçu yok" dedi.
Besim Güngör
'KADIN BENİ GÖRMEDİ'
Fırında çalışan Beyhan Yılmaz adlı kadının o anda fırına girdiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Rabia T., "Fırında çalışan kadına yönelik suçlamalar yapıldı. O kadının bu işle hiçbir ilgisi yok. Kadın benim geldiğimi görmedi. Telefonu çalınca fırının içine girdi. O da bana çok üzülmüş. Kaç gündür uyuyamıyor. Ben onun rüyalarına giriyormuşum. Onun bir suçu yok" dedi.
Besim Güngör
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