Boğarak öldürecekti

konuştuğuolayda, oturduğu binanıngirişindeGüngör, genç kızı tekmetokat dövmeye başladı. RabiaT., aldığı darbeler nedeniylebayıldı. Besim Güngör yere düşengenç kıza tekme atmayı sürdürdü.Çevre sakinlerinin müdahalesiyleRabia T., saldırgandan kurtulabildi.Saldırı anı çevredeki bir iş yerine aitgüvenlik kamerası tarafından saniyesaniye kaydedildi.3 yıl önce ayrıldım. Böylebir şey beklemiyordum. Apartmanagirdim, kafamı kaldırdım, burunburuna geldik.İlk darbeler sonrası bayıldım.Sonra,Kameragörüntülerinde belli oluyor. Serbestkalmasına inanamadım. Niyeserbest kaldığına dair bir fikrimyok. Cezasını çekmesini istiyorum."Fırında çalışan Beyhan Yılmaz adlı kadının o anda fırına girdiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Rabia T., "Fırında çalışan kadına yönelik suçlamalar yapıldı. O kadının bu işle hiçbir ilgisi yok. Kadın benim geldiğimi görmedi. Telefonu çalınca fırının içine girdi. O da bana çok üzülmüş. Kaç gündür uyuyamıyor. Ben onun rüyalarına giriyormuşum. Onun bir suçu yok" dedi.Besim Güngör