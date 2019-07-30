Bugünkü
Takvim

'da astsubay hediye aldığı ayakkabı değiştirilmek istenince eşini ve babasını öldürdü!

’da astsubay, eşini ve kayınpederini öldürüp kayınvalidesini ağır yaraladı. Hediye aldığı ayakkabının değiştirilmek istenmesi üzerine cinnet getirdiği ortaya çıktı...

Ne ayak!
Cinnetin arkasından, ayakkabı çıktı. Akılalmaz olay 20 gün önce 'da yaşandı. Astsubay , Büşra Güçlü ile evlendi. Hediye olarak ayakkabı alan genç adam, işten çıktıktan sonra kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in (58) evine gitti. Eşine yorgun olduğunu söyleyip eve gitmek istedi. Ancak kadın, "Babam aldığın ayakkabıyı beğenmedi. Değiştirmek istiyoruz. Gidip değiştirelim" dedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Kayınpederi de "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek Güçlü'ye hakaret etmeye başladı. Ertuğrul Güçlü ise daha önce de aynı şekilde kayınvalidesinde aldığı hediyeleri beğenmeyip değiştirdiğini söyleyerek, "Ne yaparsam yapayım, size yaranamıyorum" deyip balkona çıktı. Eşinin ailesinin hakaretlere devam etmesi üzerine cinnet getiren Güçlü, eşini ve kayınpederini öldürdü, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i (52) de ağır yaraladı. Güçlü, sorgusunda, ağlayarak, bir anlık cinnet getirip cinayet işlediğini ve pişman olduğunu söyledi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, ağır yaralı kayınvalidesinin hastanedeki tedavisi de devam ediyor.



Silahlı saldırıya uğrayan aileden geriye bu fotoğraf kaldı.

ZİYA RAMOĞLU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdana'da astsubay hediye aldığı ayakkabı değiştirilmek istenince eşini ve babasını öldürdü!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri