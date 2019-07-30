Cinnetin arkasından, ayakkabı çıktı. Akılalmaz olay 20 gün önce Adana'da yaşandı. Astsubay Ertuğrul Güçlü, Büşra Güçlü ile evlendi. Hediye olarak ayakkabı alan genç adam, işten çıktıktan sonra kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in (58) evine gitti. Eşine yorgun olduğunu söyleyip eve gitmek istedi. Ancak kadın, "Babam aldığın ayakkabıyı beğenmedi. Değiştirmek istiyoruz. Gidip değiştirelim" dedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Kayınpederi de "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek Güçlü'ye hakaret etmeye başladı. Ertuğrul Güçlü ise daha önce de aynı şekilde kayınvalidesinde aldığı hediyeleri beğenmeyip değiştirdiğini söyleyerek, "Ne yaparsam yapayım, size yaranamıyorum" deyip balkona çıktı. Eşinin ailesinin hakaretlere devam etmesi üzerine cinnet getiren Güçlü, eşini ve kayınpederini öldürdü, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i (52) de ağır yaraladı. Güçlü, sorgusunda, ağlayarak, bir anlık cinnet getirip cinayet işlediğini ve pişman olduğunu söyledi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, ağır yaralı kayınvalidesinin hastanedeki tedavisi de devam ediyor.
Silahlı saldırıya uğrayan aileden geriye bu fotoğraf kaldı.
ZİYA RAMOĞLU
Silahlı saldırıya uğrayan aileden geriye bu fotoğraf kaldı.
ZİYA RAMOĞLU
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