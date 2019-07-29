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'de genç kızı yumruklayarak bayıltan şahıs tutuklandı

’de bir psikopat, genç kızı tekmeledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı. Olay önceki gün 'de yaşandı. R.T. yaya olarak evine giderken, kendisine yaklaşan B.G.'nin saldırısına uğradı. Şehir magandası, kızı feci şekilde dövdü. Bayılan R.T., çevredekilerin yardımıyla kurtulabildi. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaçan B.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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